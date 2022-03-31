https://news.day.az/medicine/1449012.html Обнадеживающая новость ВОЗ в связи с коронавирусом
Обнадеживающая новость ВОЗ в связи с коронавирусом
Ряд экспертов предполагает, что "омикрон" может стать последним штаммом коронавируса. Об этом заявила ТАСС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, передает Day.Az.
"Некоторые [эксперты] предполагают, что "омикрон" будет последним вариантом, но сейчас нет никакого способа достоверно узнать это. Есть вероятность, что может появиться новый вариант, более заразный или тяжелый", - сказала она.
Признаков появления новых опасных штаммов коронавируса пока не наблюдается, но к осени они могут возникнуть - Вуйнович.
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