Обнадеживающая новость ВОЗ в связи с коронавирусом

Ряд экспертов предполагает, что "омикрон" может стать последним штаммом коронавируса. Об этом заявила ТАСС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, передает Day.Az.

"Некоторые [эксперты] предполагают, что "омикрон" будет последним вариантом, но сейчас нет никакого способа достоверно узнать это. Есть вероятность, что может появиться новый вариант, более заразный или тяжелый", - сказала она.

Признаков появления новых опасных штаммов коронавируса пока не наблюдается, но к осени они могут возникнуть - Вуйнович.