Названы опасные для переболевших коронавирусом продукты

Опасные для переболевших коронавирусом продукты перечислил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Как рассказал медик URA.RU, специалист рекомендовал воздержаться от красного мяса, сахара и трансжиров, передает Day.Az.

По данным эксперта, они способствуют усилению воспалений и свертываемости крови, а при постковиде и так повышен уровень хронических воспалений.

Михаил Гинзбург добавил, что питание не должно стимулировать свертываемость крови. Он напомнил, что при постковиде сохраняются астенические действия, связанные с мозгом, это склонность к тревоге, депрессии.

Специалист сообщил, что в выборе блюд стоит остановиться на морской рыбе, овощах, фруктах, ягодах, зелени, орехах, кисломолочных продуктах, сложных углеводах, гречке и овсянке. "Также в рацион питания можно добавить яйца. Чтобы кровь не свертывалась и не было воспалений, хорошо употребление ягод, типа малины, ежевики", - указал врач-диетолог.