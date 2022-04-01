Разработан новый метод восстановления слуха без имплантов

Биотехнологическая компания Frequency Therapeutics стремится вернуть слух людям не при помощи слуховых аппаратов или имплантатов, а посредством нового вида регенеративной терапии, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Компания использует небольшие молекулы для программирования клеток-предшественников, потомков стволовых клеток внутреннего уха, на создание крошечных волосковых клеток, которые позволяют нам слышать.

Волосковые клетки отмирают под воздействием громких звуков или лекарств. Препарат, разработанный компанией Frequency, предназначен для введения в ухо с целью регенерации этих клеток в улитке. В ходе клинических испытаний компания уже улучшила слух людей по результатам тестов на восприятие речи - способности понимать речь и распознавать слова.

В первом клиническом исследовании отмечено статистически значимое улучшение восприятия речи у некоторых участников после одной инъекции, причем у некоторых реакция сохранялась почти два года.