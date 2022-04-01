Найдены два растения, помогающие бороться с раком

Международная команда ученых выяснила, что в соевой патоке и корнях кудзу есть вещества (изофлавоноиды), обладающие высокой антиоксидантной и цитотоксической активностью. Это означает, что они могут помочь при лечении рака. Все полученные результаты были опубликованы в издании Plants, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Также оказалось, что изофлавоноиды из экстракта сои наиболее эффективны при избавлении от рабдомиосаркомы (раковая опухоль в мышцах). В то же время корни кудзу полезны были при раке головного мозга, костей и соединительной ткани.

Кроме того, ученые определили, что в экстрактах обоих указанных растений наиболее активными изофлавонами были даидзеин и генистеин. Они отличаются тем, что защищают костную ткань. Помимо этого, специалисты обнаружили такие соединения, как пуэрарин, формононетин, биоханин А.

Для извлечения из экстрактов необходимых веществ эксперты воспользовались естественными эвтектическими растворителями (NADES). Среди них - растворы хлорида холина, лимонной кислоты, различных неядовитых для человека органических соединений.