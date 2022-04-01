Врач сравнил уровень заразности COVID-19 с корью

Коронавирус приблизился к максимальному уровню заразности, по индексу репродукции сейчас его можно сравнить с корью. Такую оценку дал в разговоре с Ura.ru главный профилактолог Уральского федерального округа (УрФО), врач-педиатр Сергей Токарев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом, по словам медика, патогенность COVID-19 не увеличивается. Токарев полагает, что в настоящее время вирус наиболее опасен для людей с иммунодефицитами, старшего поколения, а также для беременных и детей.

Медик предупредил, что заразность омикрон-штамма по-прежнему высока. "Теперь подвариантов омикрона не два-три, их уже выявлено около десятка. И потенциал мутаций очень высок, причем видоизменяться штамм может долгое время", - объяснил он.