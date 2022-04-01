В России зарегистрирована назальная вакцина от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Вакцина состоит из двух компонентов, как и "Спутник V". Она вводится с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

В ведомстве добавили, что вакцина формирует мукозальный иммунитет к COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.

В Минздраве уточнили, что назальную вакцину могут применять лица от 18 лет и старше.