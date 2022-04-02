Врач рассказала, в какой позе лучше засыпать

Невролог и сомнолог Елена Царева в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала об опасности некоторых поз для сна - наиболее неудачные могут серьезно навредить здоровью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нежелательно засыпать на спине людям, у которых имеется храп и прерывается дыхание, потому что эти симптомы в таком положении чаще проявляются", - сказала врач.

Она рекомендовала начинать сон в позе на боку - с учетом того, что во сне вы будете двигаться и менять позы. Спать как на правом, так и на левом боку можно, если нет заболеваний сердца.

Царева также напомнила, что спать на животе в принципе вредно любому человеку, так как в таком положении продукты обмена - в частности, нервной системы - выводятся хуже.