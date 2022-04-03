Доктор рассказал о появлении «мурашек» после COVID-19

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что у каждого шестого переболевшего "омикроном" может развиться ощущение бегающих по телу "мурашек". Связано это с поражением нервной системы. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После "омикрона" могут развиться так называемые парестезии в виде ощущения бегающих по телу "мурашек". В основном, временно сталкивается с этим около 2-15% переболевших, то есть приблизительно каждый шестой. Это неврологическое нарушение, которое может пройти само по себе. Но в случае если оно существенно начинает беспокоить, следует обратиться за медицинской помощью и пройти углубленную диспансеризацию, дополнительные обследования", - рассказал Токарев.

Он подчеркнул, что безобидное ощущение может оказаться предвестником серьезного поражения нервной системы.