Врач рассказал, как часто детям следует ревакцинироваться от COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что детям нужно ревакцинироваться раз в полгода, но если штамм коронавируса будет меняться медленнее, то и срок между прививками увеличится, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Исходя из общих соображений, конечно, тоже раз в полгода. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что возникает встречный вопрос: как часто будет меняться штамм", - рассказал Гинцбург.

По его словам, в настоящий момент никто точно не знает, как часто будет меняться штамм коронавируса. Если это будет происходить с такой же частотой, как в настоящее время, то нужно ревакцинироваться раз в полгода, а если реже, то и реже прививаться.