Чем опасна не спадающая долгое время температура?

Длительная лихорадка может быть признаком различных заболеваний, которые не вылечить с помощью приема жаропонижающих средств, сообщил в своем Telegram-канале врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если температура не поднимается выше 37,5 градусов и при этом сохраняется в течение двух недель, то лучше всего не пытаться сбить ее, а установить причину такой реакции организма. Хроническая лихорадка в сочетании с потерей аппетита, резким снижением веса и увеличенными лимфоузлами может свидетельствовать о развитии опасных заболеваний.

"Причиной этому, "на глаз", могут быть: гинекологические заболевания, пиелонефрит, ЗППП, туберкулез. Если речь о пожилых людях: онкологические заболевания, лейкемия, ревматоидный артрит" - сообщил специалист.

Если температура долго держится после перенесенного ОРВИ или коронавируса, то необходимо сдать анализы на бактериальную инфекцию. Назначать лечение самостоятельно врач категорически не рекомендует.