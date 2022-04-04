Врач рассказал, как снизить давление без таблеток

Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков рассказал, что снизить давление без таблеток можно с помощью менее калорийного питания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист сказал, что снижение веса тела в результате уменьшения потребления пищи приводит к спаду артериального давления, а сброс каждых пяти килограммов веса может приводить к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба.

По его словам, снижению давления способствует также регулярная физическая активность.

"Физическая активность, но не переутомление, всегда способствует снижению давления. В среднем человек среднего возраста в день должен проходить не менее десяти тысяч шагов, то есть восемь с половиной километров", - пояснил Горенков.