Мясников назвал главные причины сонливости

Некоторые люди страдают от хронической дневной сонливости и чувствуют себя вялыми с утра до вечера. Почему так происходит, рассказал доктор Александр Мясников в новом выпуске передачи "О самом главном" на канале "России 1", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Причинами дневной сонливости и вялости Александр Мясников назвал стрессы, синдром хронической усталости, сниженную функцию щитовидной железы, прием некоторых лекарств - в том числе от головной боли.

"Надо соблюдать режим сна - ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Также бывает полезно найти 15-20 минут в день на то, чтобы отключиться и немного поспать", - посоветовал доктор.

Мясников также напомнил, что человеку необходимо спать по восемь часов в сутки. Однако если вышеперечисленные советы не помогают, следует обраться к врачу. "Это может быть анемия, проблемы с щитовидкой, волчанка, ревматоидный артрит - надо отличать "просто хочется поспать" от серьезной, возможно, патологической причины", - предостерег он.