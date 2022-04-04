Назван новый способ лечения деменции

Уроки игры на фортепиано в 60 лет могут предотвратить деменцию, укрепляя мозговую ткань, которая деградирует по мере возникновения проблем с памятью, считают европейские ученые. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на публикацию в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи из Ганноверской медицинской школы (Германия) и Женевского университета (Швейцария) обнаружили пользу подобных занятий для людей в возрасте 60 лет и старше после экспериментов, в ходе которых их участники занимались игрой на клавишных инструментах по полчаса в день, еженедельно посещая соответствующие часовые занятия.

Увлечение музыкой в пожилом возрасте имеет целый ряд преимуществ, однако это все только в том случае, если такие "студенты" всерьез и полностью посвящают себя этим занятиям. Удалось выяснить, что для тех, кому за шестьдесят или за семьдесят, обучение игре помогает предотвратить наступление слабоумия тем, что обеспечивает активную работу белого вещества - мозговой ткани, которая деградирует, когда начинаются проблемы с памятью и концентрацией внимания.

В ходе исследования ученые пытались выяснить, помогает ли обучение игре на фортепиано мозгу в позднем возрасте. Они набрали в свою группу 121 пациента - мужчин и женщин в возрасте от 60 до 70 лет, которые никогда прежде не играли на музыкальных инструментах. Половине испытуемых "прописали" еженедельные часовые уроки игры на фортепиано в течение 6 месяцев с указанием заниматься дома самостоятельно не менее получаса каждый день. Пациенты из контрольной группы посещали еженедельные вечера, посвященные разным стилям музыки, но им предлагалось лишь слушать музыку самых разных жанров, не пытаясь играть, петь или же хлопать в ладоши, участвуя в чужих выступлениях.

Сканирование мозга всех этих испытуемых до и после эксперимента показало, что у "пианистов" плотность белого вещества практически не деградировала, что свидетельствует об отсутствии ухудшения функционирования мозга, а вот у тех, кто не брал подобных уроков, наблюдалось значительное снижение плотности белого вещества, что увеличивало их шансы на последующее развитие слабоумия и проблемы с памятью.