Иммунолог рассказала, что общего у COVID-19 и СПИДа

В эфире программы "Посоветуйте, доктор!" на "Радио России" ученый иммунолог, директор Института вакцин и сывороток имени Мечникова Оксана Свитич рассказала о том, с какими последствиями сталкивается человек, перенесший коронавирус. У большинства таких людей, как показывает практика, на некоторое время поражается иммунная система. Лишенный защиты организм плохо противостоит инфекциям, у него активизируются хронические болезни и могут появляться опухоли, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"При коронавирусной инфекции мы наблюдаем тяжелейшие иммунодефицитные состояния. Это связано с тем, что вирус содержит ряд белков, которые блокируют в клетке синтез интерферонов. Более того, эта блокировка может сохраняться довольно долго", - заявила Свитич.

Интерфероновый статус, как сообщила иммунолог, может восстанавливаться от одного-трех месяцев до полугода.

Еще более тяжелым иммунодефицитом, по словам эксперта, может закончиться прием иммуносупрессоров. Их назначают пациентам с цитокиновым штормом. Эти препараты только осложняют состояние, замедляя восстановление иммунной системы. А это в случае контакта с инфекцией может привести к летальному исходу.