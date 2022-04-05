Назван напиток, защищающий от диабета

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что зерновой кофе без сахара и молока помогает в профилактике болезни Паркинсона и атеросклероза, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Токарев подчеркнул, что кофе обладает активным превентивным эффектом в плане защиты от метаболического синдрома, сахарного диабета второго типа и ряда сосудистых и неврологических расстройств, а защитный эффект напитка ярко выражен в отношении болезни Паркинсона и атеросклероза.

"Кофеин, по данным канадских ученых, снижает содержание белка PCSK9 в крови, что помогает печени выводить из крови "плохой" холестерин. Другие компоненты кофе оказывают антиоксидантный и противовоспалительный эффект. Конечно, это касается натурального зернового кофе без добавок сахара и молока и в умеренных дозах - не больше 3-4 чашек в день", - рассказал врач.

Он подчеркнул, что в небольших количествах кофеин может быть полезен и детям, но начинать пить кофе все же лучше с подросткового возраста.