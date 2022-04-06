Названо последствие COVID-19, которое проявляется через 1,5 года

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор Александр Чепурнов рассказал, что суставы могут начать воспаляться через полтора года после перенесенного COVID-19 из-за того, что коронавирус поражает многие виды тканей, в том числе эндотелии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, вирус оказался политропным, то есть он атакует многие виды тканей, и не только легочные, но и нервные. Небольшое количество внутренних травм связано с поражением эндотелия, то есть выстилающей ткани сосудистой системы, что в итоге приводит к активному поражению суставов, отметил вирусолог.

"Причем последствия я наблюдаю у людей даже через год и через полтора года. Сначала нарушения могут проявляться в какой-то легкой степени, а затем усиливаться, это похоже на артриты или это провоцирует артриты. Суставы начинают плохо работать, воспаляется мышечная ткань. Причем, это могут быть и кистевые нарушения, и в челюстной соединительной сумке", - рассказал Чепурнов.