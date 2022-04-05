Обнаружено около 50 подвариантов омикрон-штамма

В международных геномных базах можно найти уже около 50 подвариантов омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Об этом ученые рассказали в беседе с "Известиями", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их словам, новые подвиды постоянно обнаруживаются по всему миру. Несмотря на то, что на слуху только четыре обозначения, которые включены в международную базуGISAID - ВА.1, ВА.1.1, ВА.2 и ВА.3, - в классификации Pango их уже гораздо больше.

Отмечается, что у BA.1 есть 19 ветвей первого уровня и на них дополнительные ветви, а у BA.2 - десять основных ветвей. По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, наименование получают только самые важные, самые распространенные вариации. "В единичном случае, как у китайцев, даже и речи о собственном наименовании нет", - сказал он.