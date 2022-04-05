Диетолог рассказал о пользе витамина С для детей

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о пользе витамина С для детей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, баланс микроэлементов и витаминов имеет для ребенка особое значение, а витамин С способствует усвоению железа, синтезу коллагена, стимулирует и поддерживает иммунитет.

"Мы не знаем до конца, можно ли с помощью витамина С продлить жизнь или избежать онкозаболеваний, он должен так работать, но мы не имеем тому доказательств", - сообщил он. При этом, как отметил специалист, точно известно, что недостаток этого витамина приводит к проблемам с деснами, а у младенцев может вызвать замедление роста.

Также витамин С принимает участие во множестве биохимических реакций, включая, синтез коллагена, который является одним из ключевых компонентов суставов, костей, волос и кожи. По словам диетолога, прием этого витамина способствует лучшему усвоению железа, который необходим детям для правильного развития.