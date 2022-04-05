Мясников об угрозе панических атак

О панических атаках (ПА), пожалуй, слышал каждый из нас, однако далеко не каждый понимает, что этот диагноз в себе таит. Рассказать о том, кому угрожает эта болезнь и как ее распознать, в новом выпуске передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал доктор Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Панические атаки - это стресс и наши ответы на него. Как показывают исследования, очень часто диагноз "паническая атака" задерживается на годы", - отметил доктор Мясников.

Из симптомов ПА эксперт выделил озноб, жар, чувство нехватки воздуха, головную боль, ощущение нереальности происходящего, одышку, учащенное сердцебиение. Довольно часто они совпадают с классическими симптомами инфаркта, и, бывает, что одно принимают за другое.

Теледоктор уточнил, что от панической атаки умереть нельзя, но так как у всех есть предрасположение к каким-то заболеваниям, во время ПА может произойти что угодно: скачок давления, падение и удар головой... Не стоит пытаться отличить атаку от другого диагноза самостоятельно. Главное - как можно быстрее вызвать скорую и получить своевременную медицинскую помощь.