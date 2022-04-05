В России зарегистрировали еще один препарат от COVID-19

Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще один препарат от коронавируса "Ковипир" от компании "Фармасинтез". Это следует из государственного реестра лекарственных средств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Препарат выпускается в форме капсул, он был зарегистрирован 4 апреля. Срок выданного Минздравом удостоверения закончится 1 января 2023 года.

Правительство России 4 апреля также упростило процедуру государственной регистрации медицинских изделий, их перечень определит специальная комиссия. Срок регистрации для медизделий уменьшен с 50 до 22 рабочих дней, для части из них - до пяти рабочих дней.

1 апреля министерство здравоохранения также зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат от COVID-19 состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом.