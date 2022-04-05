Доктор Мясников научил контролировать скачки давления при стрессе

Когда мы нервничаем, это оказывает негативное влияние на весь организм. Но особенно острожным нужно быть людям, склонным к повышенному давлению. Как объяснил доктор Александр Мясников в новом выпуске передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1", гипертония, в общем-то, и является следствием стресса. Как же выживать гипертоникам в моменты, когда кажется, что успокоиться просто невозможно?

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Александр Леонидович настоятельно рекомендует найти для себя способ самоуспокоения. Например, для себя он нашел его в живописи - еще с детства Мясников собирает альбомы и книги по данной тематике. А его дедушке помогала классическая музыка. Также необходимо чаще мерить давление, чтобы контролировать его.

"Нужно попробовать холтеровское мониторирование - регистрацию артериального давления с помощью специального устройства в условиях повседневной жизни в течение суток", - отметил врач. - В основном надо искать помощи не в таблетках, а тщательнее следить за своими нервамим и контролировать их. Без психотерапии тут не обойтись.

Также теледоктор отметил, что при резких колебаниях давления нужно не увеличивать дозу, а добавлять новый препарат. Мясников напомнил, что скачки давления допустимы в пределах 10 мм ртутного столба. Все, что не укладывается в эту норму, нужно рассматривать детально.