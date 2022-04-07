Нарушения памяти после COVID-19 могут быть необратимыми

Врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина заявила, что нарушения памяти после перенесенного коронавируса могут быть достаточно длительными, а в некоторых случаях и вовсе необратимыми. Об этом пишут "Известия", передает Day.Az.

"У пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушения памяти на фоне инфекций с выраженной симптоматикой часто прогрессируют и могут стать необратимыми", - сказала терапевт.

Хавкина отметила, что чаще всего когнитивные нарушения при коронавирусе встречаются у пожилых людей, которые не имеют иммунитета против COVID-19, страдают диабетом второго типа и\или ишемической болезнью сердца. При этом терапевт напомнила, что в последнее время случаев снижение памяти после COVID-19 стало гораздо меньше, чем в предыдущие два года пандемии.