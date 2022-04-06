ВОЗ о гибридном заражении «омикрон» и «дельта»-штаммами COVID-19

Заражение комбинацией "омикрон" и "дельта"-штаммами коронавируса не меняет эпидемиологию и тяжесть заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя технической группы ВОЗ по COVID-19 Марии ван Керкхове, передает Day.Az.

"Нам известно об этом рекомбинанте. Это комбинация [штаммов коронавируса] "дельта" AY4 и "омикрон" BA.1 <...> Мы не видели какого-либо изменения в эпидемиологии и тяжести [протекания болезни] при этом рекомбинанте, но множество исследований еще идут", - сказала ван Керкхове.

При этом она отметила, что в мире "очень низок" уровень выявления подобного вида инфекции. Согласно ее прогнозу, новые комбинации различных штаммов коронавируса могут появляться и в будущем, так как "вирусы со временем меняются".

Всемирная организация здравоохранения "держит это в поле зрения и ведет мониторинг", подчеркнула ван Керкхове, напоминая о важности тестирования на коронавирус.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков не исключает, что новая вспышка заболеваемости в России произойдет через три месяца.