Оценена заразность коронавируса XE

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил заразность коронавируса ХЕ, обнаруженного в Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист усомнился, что у нового варианта COVID-19 будут сверхуникальные свойства, способные привести к новым подъемам заболеваемости. "Едва ли у XE будут сверхуникальные свойства, которые могут привести к новым подъемам заболеваемости, по крайней мере мы этого не видим", - отметил Хафизов.

По его словам, результаты анализа специалистов из Великобритании показывают, что новая мутация XE может быть примерно на 10 процентов более заразна по сравнению с изначальным вариантом BA.2, который был наиболее заразным за всю историю пандемии.