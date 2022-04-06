Для эффективного лечения рака будут применять наночастицы

Ученые из Тель-Авивского университета создали систему доставки лекарств на основе наночастиц. Она позволяет справиться с резистентностью к химиотерапии и иммунотерапии при лечении рака, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Суть системы доставки лекарств заключается в том, что наночастицы высвобождают вещество, только добравшись до клеток-мишеней. Ими могут быть раковые или же иммунные клетки.

"В нашей системе одна наночастица способна работать в двух разных областях. Она воздействует на раковые клетки, устойчивые к химиотерапии, а также активизирует иммунные клетки. Таким образом, с помощью одной точно нацеленной наночастицы мы обеспечиваем два разных лечения", - пояснили исследователи.

Ученые протестировали новый метод лечения на двух типах лабораторных моделей. У первой были метастазы меланомы, а у другой - локальная опухоль.