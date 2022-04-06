Разработана методика, позволяющая выявить аутизм еще до рождения ребенка

Американские нейрофизиологи обнаружили, что первые признаки развития аутизма у ребенка можно выявить по МРТ-снимкам мозга зародыша уже на 25-й неделе беременности. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Американской ассоциации изучения анатомии (AAA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чем раньше мы будем выявлять подобные нарушения развития мозга, тем больше шансов у нас будет на подавление их последствий. В частности, мы выяснили, что аномально большой объем островковых долей полушарий в мозге зародыша является одним из самых значимых маркеров развития аутизма", - заявила научный сотрудник Гарвардского университета (США) Альпен Ортуг, чьи слова приводит пресс-служба AAA.

По данным органов здравоохранения США, расстройства аутистического спектра встречаются у примерно 1,7% детей дошкольного возраста. Их число, как показывают наблюдения ВОЗ, ежегодно повышается. За последние годы ученые открыли десятки генов, связанных с аутизмом, однако уже известные мутации в них не могут полностью объяснить ни одного случая развития этой болезни в целом и ее отдельных симптомов в частности.

Ортуг и ее коллеги выяснили, что аутизм можно с высокой степенью достоверности диагностировать еще до того, как ребенок покинет утробу матери. Ученые пришли к такому выводу во время изучения МРТ-снимков плода, полученных при диагностике здоровья 39 беременных женщин, проходивших обследование в университетской клинике Гарвардского университета.

Девять из детей впоследствии получили диагноз "расстройства аутистического спектра", что позволило нейрофизиологам использовать ранее полученные снимки для поиска характерных особенностей структуры мозга зародыша, потенциально связанных с развитием аутизма.

Анализ этих снимков подтвердил популярную гипотезу о том, что аутизм начинает развиваться еще до появления ребенка на свет. Ученым удалось выделить несколько нарушений или просто необычных особенностей структуры нервной ткани, которые были характерны для большинства детей-аутистов и отсутствовали у здоровых младенцев.