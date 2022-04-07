Объяснена причина болевых ощущений после COVID-19

Американские ученые объяснили причину возникновения болевых ощущений у перенесших COVID-19 нарушениями в работе нейронов спинного мозга. Об этом сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на пресс-службу Американского общества фармакологии и экспериментальной терапии (ASPET), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе лабораторных работ исследователи проанализировали активность определенной группы генов в нейронах спинного и головного мозга хомяков. Ученые также сделали аналогичные замеры у животных, переболевших гриппом. Последующее сравнение двух групп подопытных выявило, что после проникновения SARS-CoV-2 развиваются длительные патологии в работе клеток спинного мозга, отвечающих за передачу сигналов боли в головной мозг.

В частности, за сбои в работе клеток были ответственны сигнальные молекулы - белки ILF3, которые начинали чрезмерно вырабатываться при проникновении вируса в организм. Выявив эту закономерность, медики ввели хомякам препарат, блокирующий выработку ILF3. Оказалось, что вещество полностью подавило хроническую боль у подопытных. В дальнейших исследованиях специалисты планируют провести подобные опыты на более крупных животных и людях, которые страдают постковидным синдромом.