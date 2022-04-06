Дерматолог о том, как стресс портит внешность

Оказывается, наше психическое спокойствие и состояние кожи и волос напрямую связаны. Скорее всего, большинство людей наблюдали за собой такое: стоит понервничать, как начинают чесаться руки или появляться какие то покраснения в разных местах. Природу этого явления в новом выпуске передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1" объяснила врач-дерматолог, трихолог, кандидат медицинских наук Лариса Сафонова. И, конечно же, эксперт дала советы, как этих неприятностей избежать, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По словам врача, кожа и нервная система происходят из одного "листка" - эктодермы, - поэтому они взаимосвязаны напрямую.

Так, на фоне стресса могут возникать кожный зуд и жжение, сухость и шелушение (особенно проявляется на волосистой части головы), а также хроническая экзема, заеды в уголках рта (так как начинается дефицит витаминов группы В), повышенная потливость, что в свою очередь меняет PH-кожи. Чтобы выяснить, что именно стресс является причиной этих состояний, специалисты проводят подробный опрос пациентов.

Если вы столкнулись с этими неприятными последствиями, то в борьбе с ними вам помогут простые рекомендации специалиста. В первую очередь, необходимо нормализовать сон, а также добавить ежедневную физическую активность - это очень важно, так как именно она ведет к эмоциональной устойчивости.

А перед стрессовой ситуацией эксперт советует употребить гомеоапатические препараты, которые продаются без рецептов.