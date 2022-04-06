Какие болезни может вызвать электромагнитное излучение?

Избыток электромагнитного излучения может стать причиной массы проблем со здоровьем, включая выпадение волос и нарушение работы внутренних органов. Об этом Gazeta.ru рассказал заместитель начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов, передает Day.Az.

"Возникает целый симптомокомплекс, который сопровождается много чем, начиная от повышенной чувствительности и заканчивая алопецией, патологическими изменениями во внутренних органах, а также психо-эмоциональной сфере. Отмечаются функциональные нарушения работы нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, нарушения вегетативных процессов, нарушения сна, аппетита. Конкретной болезни, такой как, например, лучевая болезнь для ионизирующего излучения, для электромагнитного нет", - пояснил он.

В наибольшей зоне риска находятся люди, которые работают рядом с комплектными трансформаторными подстанциями, понижающими, повышающими трансформаторными подстанциями, добавил Гуськов. Высокий уровень электромагнитного излучения также у электродвигателей мощностью больше 1000 кВт. Кроме того, опасность представляют передающие радиотехнические объекты постоянного обслуживания.