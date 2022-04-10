Питье воды улучшает здоровье сердца

В Национальном институте сердца, легких и крови в США объяснили, как употребление достаточного количества воды может значительно улучшить здоровье сердца. О проведенных исследованиях сообщил Glamour, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследования, проведенные институтом, показывают, что употребление достаточного количества воды на протяжении всей жизни может снизить риск развития сердечной недостаточности.

"Наше исследование показывает, что поддержание хорошей гидратации может предотвратить или, по крайней мере, замедлить изменения в сердце, которые приводят к сердечной недостаточности", - рассказала автор исследования, доктор Наталия Дмитриева.

В свою очередь, фармацевт британской аптечной сети Medicine Direct Сони Хан объяснила, сколько нужно пить воды, чтобы добиться положительного результата.

"Рекомендуемое количество воды каждый день различается для мужчин и женщин. Мужчинам следует выпивать около 3,7 литров воды в день, а женщинам - около 2,7 литров", - сообщила она.

Отмечается, что ежедневное обильное питье также важно для когнитивного здоровья. При обезвоживании функции и структура мозга могут быть нарушены. Среди признаков недостатка воды выделяют темную мочу, головные боли, сухость во рту, чувство жажды и головокружение.