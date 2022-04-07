В России нашли альтернативу пересадке кожи

В числе уникальных российских разработок, готовых к широкому внедрению в медицине, есть принтер, который может печатать живую человеческую кожу, и искусственный интеллект, который охотится за раковыми клетками, передает Day.Az.

Как сообщается, специалисты российской компании 3D Bioprinting Solutions создали такие принтеры.

По словам управляющего партнера 3D Bioprinting Solutions Хесуани Юсефа, был использован новый подход - печать в операционной.

"Мы печатали на разных животных, на крысах и минипигах, и там и там получили хорошие результаты", - сказал он.

Он также указал, что был разработан гидрогель на основе коллагена. В него подсаживают живые клетки пациента. Готовый биоматериал загружается в принтер, после чего он начинает работу.

Ученые выразили надежду, что в скором времени данную технологию можно будет опробовать на людях. В будущем это поможет быстро восстанавливать ткани пациентам с долго незаживающими ранами, к примеру, онкологическим больным и диабетикам.

Эти же специалисты стали первыми в мире, кто напечатал щитовидную железу.

"Нам приходилось удалять орган мышей, щитовидку путем введения радиоактивного йода, и после уровень гормонов повышался с нуля до высоких значений, нам удалось восстановить функцию на уровне организма", - указал Юсеф.