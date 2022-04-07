Выявлен риск появления тромбов после COVID-19

Шведские ученые выявили, что после перенесенной коронавирусной инфекции у переболевших повышается риск появления тромбов в течении полугода. Результаты исследования описаны в журнале BMJ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для этого специалисты проанализировали данные всех заболевших COVID-19 в Швеции в период с февраля 2020 по май 2021 года. Выяснилось, что шансы получить осложнения в виде легочной эмболии увеличиваются в 33 раза. Кроме того, риск возникновения тромбоза глубоких вен (возникающего чаще всего в ногах или тазу) вырастает в пять раз в течении трех месяцев после инфицирования. Особенно подвержены появлению тромбов оказались люди, которые болели коронавирусом в тяжелой форме, а также те, которые имеют хронические заболевания.