Стоматолог заявила о связи выпадения зубов со стрессом

Стресс все чаще становится одной из основных причин выпадения зубов, заявила в эфире "Пятого канала" терапевт стоматологического центра Татьяна Гончарова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, хронический стресс способен вызывать соматическую патологию. Например, бруксизм, когда у человека происходит непроизвольный скрежет зубов во сне.

"Бруксизм - это патологическое скрежетание зубов во сне вследствие спазма жевательной мускулатуры, оно встречается у менее чем 10% населения, но, к сожалению, ведет к перенагрузке тканей пародонта", - пояснила Гончарова.

Негативно отражается на состоянии зубов и так называемое "заедание" стресса. Гончарова уточнила, что чрезмерное потребление быстроусвояемых углеводов приводит к дефициту минеральных элементов для тканей пародонта.

При этом двумя основными причинами выпадения, по словам врача, остаются осложнения кариеса и заболевание пародонта - тканей, удерживающих зуб в его нормальном положении.