Ученые омолодили клетки кожи человека на 30 лет

Омолодить клетки кожи человека на 30 лет смогли специалисты из британского Института Бабрахама. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале eLife, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый метод основан на технике получения индуцированных стволовых клеток из "взрослых" путем эпигенетического перепрограммирования. Исследователи смогли остановить этот процесс на полпути, добившись биологического омоложения клеток и сохранения их изначальных функций. Ученые работали с клетками кожи (фибробластами), воздействуя на них факторами Яманаки - особыми белками, способными вернуть клетки в эмбриональное состояние. При обычном перепрограммировании клетки подвергают такому воздействию на протяжении 50 дней, авторы работы же сократили этот период до 13 дней. За это время возрастные изменения исчезли и клетки утратили свои функции, но затем в нормальных условиях смогли их восстановить и начать вырабатывать коллаген.

Анализ возрастных маркеров показал, что клетки помолодели на 30 лет. Чтобы проверить, повлияло ли это на "работоспособность" клеток, исследователи сымитировали рану - разрезали слой клеток в чашке Петри. Омоложенные фибробласты активнее старых добирались до краев разреза.

"Наши результаты представляют собой большой шаг вперед в нашем понимании перепрограммирования клеток. Мы доказали, что клетки могут быть омоложены без потери их функций, и что омоложение направлено на восстановление некоторых функций старых клеток", - отметили авторы работы.

Полученные результаты открывают перспективы для регенеративной медицины, считают исследователи. Кроме того, они обнаружили, что омоложение затронуло гены, связанные с рядом возрастных заболеваний, в том числе болезнью Альцгеймера и катаракты - вероятно, такие изменения способны снизить риски развития этих болезней.