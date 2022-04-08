Внутри раковых опухолей нашли опасные бактерии

Ученые Университета Вестлейка в Китае выяснили, что бактерии, обитающие внутри раковых опухолей, способствуют образованию опасных для выживания пациентов метастазов, повышая сопротивляемость дефектных клеток во время прогрессирования заболевания. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи экспериментировали с мышиной моделью рака молочной железы со значительным количеством микроорганизмов в злокачественных клетках. Оказалось, что бактерии могут вместе с дефектными клетками распространяться через кровеносную систему, способствуя метастазированию опухолей. Микроорганизмы способны модулировать клеточную актиновую сеть и способствовать выживанию клеток в условиях механического стресса в кровотоке. Только одна инъекция бактерий в опухоль молочной железы может вызвать метастазирование опухоли, которая изначально имела низкий риск этого.

Хотя исследование выявило четкую роль внутриопухолевых бактерий в содействии развитию метастазов раковых клеток, авторы не исключают возможности того, что кишечный микробиом и иммунная система могут действовать вместе с внутриопухолевыми бактериями, определяя прогрессирование рака. В будущем ученые планируют выяснить, каким образом бактерии проникают в опухолевые клетки, как внутриклеточные бактерии интегрируются в систему клеток-хозяев и как содержащие бактерии опухолевые клетки взаимодействуют с иммунной системой.