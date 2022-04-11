Ученые сообщили о бесполезности пульсоксиметров при COVID-19

Использование пульсоксиметров для измерения уровня кислорода в организме при COVID-19 не более эффективно, чем простой опрос пациента о его состоянии, выяснили врачи из Пенсильванского университета. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале New England Journal of Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пульсоксиметры используются из-за опасений, что пациенты могут не заметить опасного снижения уровня кислорода в крови. Чтобы выяснить, насколько они на самом деле необходимы, исследователи проанализировали данные почти 29 тыс. пациентов, участвовавших в программе COVID Watch. В рамках программы пациенты, болеющие COVID-19 на дому, дважды в день получали сообщения с вопросами о самочувствии и затруднениях дыхания. Если пациент сообщал об отдышке, ему звонила медсестра, которая направляла пациента в отделение скорой помощи, назначала срочную дистанционную консультацию у врача или рекомендовала продолжить наблюдение за своим состоянием.

Программа оказалась способна эффективно выявлять пациентов, которым требовалась медицинская помощь. Среди участников смертность оказалась на 68% ниже, чем в среднем.

Часть участников программы также пользовалась пульсоксиметром. Но, как показал сравнительный анализ, его применение не повлияло ни на своевременность госпитализации, ни на выживаемость - показатели в этой группе были такими же, как и среди участников, просто отвечавших на вопросы о своем состоянии.

"По сравнению с дистанционным мониторингом одышки с помощью простых автоматических проверок, мы показали, что добавление пульсоксиметрии не спасает больше жизней и не предотвращает госпитализацию. Наличие пульсоксиметра даже не дало пациентам возможность меньше тревожиться. В целом, эти результаты свидетельствуют о том, что низкотехнологичный подход к системам удаленного мониторинга на основе симптомов так же хорош, как и более дорогой подход с использованием дополнительных устройств. Автоматизированная рассылка текстовых сообщений - это отличный способ для систем здравоохранения дать возможность небольшой команде дежурных медсестер контролировать большие группы пациентов с COVID-19", - рассказали авторы работы.

Использование пульсоксиметров изучалось на фоне программы удаленного мониторинга состояния пациентов, подчеркнули ученые. Если подобный мониторинг не проводится, самоконтроль с помощью пульсоксиметра все же может быть эффективен.