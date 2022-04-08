Врач рассказал, как проверить работу сердца в домашних условиях

Сердечно-сосудистая система здорового человека и того, у кого уже есть проблемы в организме, реагирует на физические нагрузки по-разному. Если все показатели в норме, то после упражнений, пульс восстанавливается довольно быстро, в случае наличия патологий наблюдается другая картина, рассказал на своей странице "ВКонтакте" врач-терапевт Марат Фаррахов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист предложил простой тест, который поможет определить все ли в порядке. Методику врач делит на два этапа: сначала следует полежать на спине около пяти минут и подсчитать значения пульса. Затем постоять примерно минуту и снова проверить количество ударов сердца в минуту.

"Далее производим расчет, из большего результата нужно вычесть меньший и сравнить с предлагаемыми нормами. Разница в 12 ударов говорит о хорошей физической форме, от 18 до 25 ударов - показатель полного отсутствия физической тренированности, сердце и сосуды абсолютно не готовы к нагрузкам, плохо их переносят", - сообщил врач.

Если разница между показателями пульса составляет более 25 ударов в минуту, то это может говорить об усталости, переутомлении или проблемах с сердечно-сосудистой системой. В этом случае необходима консультация кардиолога.