Стало известно возможное название новой назальной вакцины от COVID-19

Назальная вакцина против COVID-19 может получить название "Спутник Н", где "Н" будет означать назальный. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Надо ее переименовать в "Спутник Н", согласен", - сказал он.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса 1 апреля. Сообщалось, что препарат можно применять людям старше 18 лет. По словам Гинцбурга, ревакцинация назальной вакциной может проводиться раз в полгода.