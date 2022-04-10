Инфекционист оценил возможность новой волны заболеваемости COVID-19 в мире

Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС оценил возможность того, что в мире случится новая волна заболеваемости COVID-19, вызванная какой-либо новой опасной мутацией, передает Day.Az.

Он считает, что в настоящее время столь опасные штаммы коронавирусной инфекции отсутствуют как в России, так и в мире.

"Новая волна будет зависеть от того, насколько активны мутации, насколько серьезно они влияют на эпидситуацию и на течение клинической картины заболевания. Пока новых серьезных мутаций нет, резкого роста заболеваемости в ближайшее время, я надеюсь, не будет", - заявил врач.