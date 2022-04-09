Названы два дешевых продукта, которые защитят сердце и сосуды

Сочетание соленой селедки с отварным картофелем может быть полезно для организма. Корнеплод богат калием, который поддерживает работу сердца, а рыба восполняет запасы витамина D, рассказал "Москве 24" врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вареную картошку нельзя назвать суперфудом, но умеренное ее употребление обеспечит организм калием, который положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Картофель также препятствует образованию отеков и выводит лишнюю жидкость, а в соленой селедке содержится достаточное количество витамина D.

"Также эта рыба богата Омега-3 жирными кислотами, это те компоненты которые защищают сосуды от вредного воздействия холестерина", - отметил Арзамасцев.

Врач подчеркнул, что соленую рыбу не стоит есть людям с гипертонией, болезнями почек и лишним весом, это может поднимать давление.