Нейрохирурги удалили 10-летней девочке опухоль, вросшую в позвоночник

Операцию по удалению нейробластомы проводили в Педиатрическом медицинском университете. Вырезать опухоль целиком не представлялось возможным - риск задеть сосуды был слишком велик, потому операцию проводили в несколько этапов, ребенок находился под наркозом шесть с половиной часов, сообщается на сайте СПбГПМУ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нейробластому у школьницы выявили случайно при плановом УЗИ, такие новообразования считаются врожденными и диагностируются у детей в возрасте до пяти лет. У прооперированной девочки опухоль занимала значительную часть забрюшинного пространства и срослась с частью позвоночника.

"Нейробластома может себя никак не проявлять в раннем возрасте и созреть из абсолютно злокачественной в абсолютно доброкачественную. Эта опухоль имеет в себе и доброкачественный, и злокачественный компонент. Сейчас необходимо выполнить сложное генетическое исследование", - рассказал детский хирург СПбГПМУ Вячеслав Силков.

Врачам удалось удалить три основных очага образования, в ходе хирургического вмешательства за состоянием девочки наблюдала бригада врачей онкологов, анестезиологов, хирургов и медсестер. Сейчас девочка проходит послеоперационную реабилитацию и готовится к выписке.