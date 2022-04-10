Появился новый экспресс-тест на коронавирус

В Университете Флориды разработали портативный прибор с экспресс-тестом на коронавирус. Его точность 90% - примерно как у ПЦР-исследования, но результат готов уже через 30 секунд. Об этом передает Day.Az со ссылкой на EurekAlert.

Прибор питается от батареи с напряжением девять вольт. В него вставляется тест-полоска, похожая на те, что используются для определения уровня глюкозы в крови. Тест-полоску нужно положить на язык, чтобы собрать образец слюны.

На конец тест-полоски нанесены антитела к коронавирусу. Если человек инфицирован, они вступят в реакцию.

Для получения результата прибор вставляется в считывающее устройство. Оно выдаст позитивное или негативное заключение в числовом значении. Чем оно ниже, тем выше вирусная нагрузка в организме человека.

Устройство пока еще не одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Нужны дополнительные эксперименты. В случае успеха прибор выйдет на рынок и будет стоить меньше 50 долларов.