Новый штамм коронавируса ХЕ признали не опаснее "дельты"

Новый вариант омикрон-штамма XE, по всей видимости, не опаснее предыдущих штаммов коронавируса, в том числе "дельты", поэтому имеющийся у граждан РФ иммунитет к ковиду будет эффективен против него. Такое мнение выразил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Когда появился "омикрон", часть людей, которые переболели "дельтой", "омикроном" все-таки переболели <...> легко, но все-таки случаи были, когда люди повторно заболевали. Поэтому вот этот следующий вариант, на мой взгляд, не настолько отличается от "дельты", чтобы бить тревогу и говорить о том, что у нас коллективный иммунитет пропал, и все надо начинать сначала", - сказал он ТАСС, подчеркнув, что коллективный иммунитет в России "очень высокий".

Зверев отметил, что пока у специалистов нет однозначных данных о продолжительности сохранения иммунитета после перенесенного ковида.

"После SARS (тяжелого острого респираторного синдрома) он [иммунитет] был более 20 лет почти <...> у тех, кто переболел. А здесь - <...> всего два года прошло, мы не знаем, насколько будет продолжителен этот иммунитет, <...> как долго будут сохраняться клетки памяти. <...> Но все-таки есть надежда, что это будет несколько лет, и тогда бояться особенно нечего", - заключил он.