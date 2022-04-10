Гинцбург сообщил об исследованиях назальной вакцины с участием детей

Исследование назальной вакцины от коронавирусной инфекции с участием детей планирует провести НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Однако это будет следующий этап после полного завершения исследований на взрослых.

Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Это будет следующим этапом после полного окончания исследований с участием взрослых", - объяснил он.