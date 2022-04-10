Врач перечислила самые распространенные инфекции весны-лета

Врач рассказала, на какие проблемы со здоровьем чаще всего жалуются россияне весной и летом. По словам Людмилы Ганушкиной, завотделом медицинской энтомологии первого МГМУ имени И.М. Сеченова, в этот период больше всего обращаются с укусами клещей и комаров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Таким образом, самыми распространенными инфекциями весны и лета считаются энцефалит и боррелиоз. Их переносчиками являются клещи.

"Зимой они спят в лесной подстилке, а как только снег начинает таять, они выползают, испытывая сильное чувство голода, нападают, откладывают достаточно большое количество яиц и начинают размножаться. Встретить их можно не только в лесу, но и в парках, поэтому следует соблюдать меры предосторожности", - рассказала врач.

Некоторые комары переносят лихорадку Денге, которую завозят из-за границы. Также от этих насекомых можно заразиться вирусом лихорадки Западного Нила. В прошлом году к врачам обратились несколько человек с этой болезнью.