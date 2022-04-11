Врач предупредил о смертельной опасности плесени на продуктах

Токсиколог заявил, что любая плесень на продуктах опасна, грибок провоцирует аллергические реакции и отравления. Самые тяжелые патологии может вызвать черная и желтая плесень, рассказал врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов порталу "Доктор Питер", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Желтая плесень и черная гниль чаще всего появляется на хлебе, мясе, сыре и орехах, грибок поражает весь продукт, вызывает тяжелейшие поражения легких, токсическое отравление и может приводить к смерти.

"Считается, что наиболее опасны заплесневевшая арахисовая паста и сами орехи. В них, как правило, развиваются самые токсичные виды грибов. Мясные изделия, покрывшиеся плесенью, также считаются очень опасными, - предупредил врач.

Токсиколог также отметил, что удаление слоя плесени с продукта не поможет. Например, если у хлеба появился неприятный затхлый запах, это говорит о том, что грибок уже распространился, есть такую пищу ни в коем случае нельзя.