Доктор Мясников рассказал, как справиться с головной болью

Александр Мясников рассказал о головных болях в новом выпуске передачи "О самом главном" на канале "Россия 1". Оказывается, не всегда вылечить такие боли можно привычными средствами, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"При головных болях все нестеродиные противовосполительные препараты хороши. Аспирин, ибопруфен... Имя им - легион. Парацетомол - как наименее безвредный, но и не очень эффектный. Но они просто все глушат рецепторы, а не лечат. А вот если рецепторы уже перестроились, то надо принимать антидепрессанты первого поколения", - объяснил он.

По словам доктора Мясникова, иногда при головных болях подходят нестандартные препараты:

"Иногда мы даем препараты от судорог, которых у вас нет. Или от депрессии, которой у вас тоже нет. Для перестройки ваших нервных болевых рецепторов".