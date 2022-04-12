Нарциссизм и психопатия оказались связаны с отказом от вакцинации от COVID-19

Нарциссы и психопаты отказываются от вакцинации против COVID-19 чаще, выяснили исследователи из Университета Южной Алабамы. Свои выводы они изложили в статье в журнале Personality and Individual Differences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи отобрали 590 взрослых добровольцев, которые сообщили свои демографические данные. Через неделю они заполнили опросники, направленные на выявление черт личности. Еще через неделю - опросник, оценивающий их готовность вакцинироваться. И спустя еще неделю - опросник с дополнительными вопросами относительно вакцинации. Все опросники заполнили 258 участников исследования.

Как оказалось, с желанием пройти вакцинацию сильнее всего коррелировали экстраверсия, нарциссизм, психопатия и уровень психологического капитала - того, насколько человек оптимистичен, надежен, жизнестоек и самоэффективен. Чем выше были выражены нарциссизм и психопатия, тем выше было и нежелание вакцинироваться. Интересно, что нежелание вакцинироваться испытывали также люди с выраженной добросовестностью - возможно, они считали, что в состоянии компенсировать отказ от вакцинации другими мерами, которые снизят риски заражения для окружающих.

"Колебания по поводу вакцинации - это многомерная концепция, и убеждения в том, что вакцины несут значительный риск для здоровья, а также в том, что человек и так достаточно здоров - это два фактора, оказывающие особенно сильное влияние на решение о вакцинации", - добавили авторы работы.

В перспективе ученые планируют выяснить, как определенные представления о COVID-19 (например, теории заговора) влияют на отношение людей с другим вакцинам.