Названы пять тревожных симптомов приближения болезни Альцгеймера

Доктор медицинских наук, эксперт по деменции Реза Хоссейни Гоми назвал пять симптомов, которые говорят о приближении болезни Альцгеймера. Симптоматику специалист перечислил изданию ETNT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Основным симптомом развития опасного заболевания врач Реза Хоссейни Гоми назвал забывчивость. Особенно врач посоветовал насторожиться тех, кто забывает о назначенных встречах, приемах у врача и так далее. Именно провалы в памяти могут указать на развитие болезни Альцгеймера, требующей срочного медицинского вмешательства, рассказал специалист.

Вторым признаком развивающегося недуга, по словам эксперта, может быть дезориентация в пространстве. Если человек начинает забывать, куда и зачем он шел, и теряться в знакомых местах вроде дома, района или ближайшего супермаркета, это, предупреждает врач, очень тревожный признак.

Еще одним красноречивым симптомом, по словам эксперта, могут стать проблемы с цифрами. Человек не может вспомнить, сколько и куда он тратил, оплачивал ли счета и так далее. Зачастую это приводит к тому, что за одну и ту же покупку или услугу он расплачивается дважды.

Следующим признаком развития недуга врач Реза Хоссейни Гоми называет грамматические ошибки, неправильное использование тех слов, которые человеку хорошо знакомы, оскудение лексикона. Также могут наблюдаться проблемы с восприятием и галлюцинации. Это эксперт называет пятым тревожным симптомом.

Чтобы предотвратить развитие болезни Альцгеймера, врач рекомендует спать не менее семи-восьми часов в сутки, иначе мозг не успеет отдохнуть и восстановиться, следить за давлением и функционированием сердечно-сосудистой системы, регулярно проверять слух и зрение. Также необходимо придерживаться правильного питания и подвергать себя умеренным физическим нагрузкам. Это, по словам эксперта, поможет сохранить здоровье и бодрость на долгие годы.