Названы две главные причины развития онкологических заболеваний

Основными факторами риска развития злокачественных новообразований можно с уверенностью считать увлечение никотином и вредную для здоровья еду, рассказал в своем Telegram-канале врач-онколог Иван Карасев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главная проблема развития онкологических заболеваний в том, что на начальной стадии они не дают о себе знать, часто симптомы рака путают с другими, менее опасными болезнями. В зависимости от вида и расположения новообразования могут проявляться по разному. Наиболее подвержены риску развития патологий две категории граждан.

"Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, как показывает статистика, лидирующую позицию занимает неправильное питание - 35% , на втором месте курение - 32%", - сообщил врач.

Специалист отметил, что для выявления болезней на ранней стадии необходимо регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Людям из группы риска стоит сдавать тесты на онкомаркеры.